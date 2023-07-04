10 معلومات عن قلعة قايتباى.. بنيت على أنقاض فنار الإسكندرية

تعتبر قلعة قايتباى من الأماكن الأثرية الهامة التى يأتى إليها أفواج عديدة لمشاعدتها من كل دول العالم ويتم وضعها على أهم البرامج السياحية سواء داخليا أو خارجيًا.
1- بناها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي في الفترة ما بين (882- 884هـ/ 1477-1479م) .
2- بنيت على أنقاض فنار الإسكندرية القديم بالطرف الشرقي لجزيرة فاروس (الأنفوشى حالياً).
3- بنيت لتحصين مدينة الإسكندرية وحمايتها من الغزوات البحرية.
4- بنيت القلعة من الحجر الجيرى
5- بنيت على مساحة تبلغ حوالى 1750م2
6- يلتف حولها سور خارجى يتخلله أبراجاً دفاعية.
7- يحيط بفناء القلعة السور الداخلى الذى يضم مجموعة من الحجرات كانت بمثابة ثكنات للجند ومخازن للأسلحة والمؤن.
8- يؤدي مدخل القلعة إلى فناء يتصدر ضلعه الشمالى الغربي الرئيسي.
9- مدخل القلعة وهو بمثابة قلعة كبيرة مربعة من ثلاث طوابق.
10- يشغل أركانها الأربعة أبراج نصف دائرية تنتهي من أعلى بشرفات بارزة للدفاع عن المدينة. كما يوجد صهريج بجوار البحر.
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