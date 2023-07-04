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10 معلومات عن قلعة قايتباى.. بنيت على أنقاض فنار الإسكندرية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 01:23 ص
10 معلومات عن قلعة قايتباى.. بنيت على أنقاض فنار الإسكندرية قلعة قايتباى بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تعتبر قلعة قايتباى من الأماكن الأثرية الهامة التى يأتى إليها أفواج عديدة لمشاعدتها من كل دول العالم ويتم وضعها على أهم البرامج السياحية سواء داخليا أو خارجيًا.

1- بناها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي في الفترة ما بين (882- 884هـ/ 1477-1479م) .

2- بنيت على أنقاض فنار الإسكندرية القديم بالطرف الشرقي لجزيرة فاروس (الأنفوشى حالياً).

3- بنيت لتحصين مدينة الإسكندرية وحمايتها من الغزوات البحرية.

4- بنيت القلعة من الحجر الجيرى

5- بنيت على مساحة تبلغ حوالى 1750م2

6- يلتف حولها سور خارجى يتخلله أبراجاً دفاعية.

7- يحيط بفناء القلعة السور الداخلى الذى يضم مجموعة من الحجرات كانت بمثابة ثكنات للجند ومخازن للأسلحة والمؤن.

8- يؤدي مدخل القلعة إلى فناء يتصدر ضلعه الشمالى الغربي الرئيسي.

9- مدخل القلعة وهو بمثابة قلعة كبيرة مربعة من ثلاث طوابق.

10- يشغل أركانها الأربعة أبراج نصف دائرية تنتهي من أعلى بشرفات بارزة للدفاع عن المدينة. كما يوجد صهريج بجوار البحر.


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