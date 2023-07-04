ولي العهد البحريني: الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا تشهد نموا مستمرا

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أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الشراكة الاستراتيجية بين بلاده وبريطانيا تشهد نموًا مستمرًا على الصعيدين العسكري والدفاعي.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني بن والاس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد البحريني إلى المملكة المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وأشاد ولي العهد البحريني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الاثنين - بما وصلت إليه أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين من مستويات متقدمة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، مشيرا إلى حرص بلاده على تطوير مختلف مسارات الشراكة والدفع بها نحو آفاقٍ أرحب من التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين ويعود بالنفع على الجميع، مثمنا الدور الذي تقوم به بريطانيا إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل، بحث ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع رئيس وزراء المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية ريشي سوناك سبل تعزيز التعاون الثنائي، كما تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.