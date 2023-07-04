وكيل "صحة المنوفية" يتفقد الخدمات الطبية بمستشفيات منوف

المنوفية – محمود شاكر

أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية بالمرور على كل من مستشفى منوف العام، حميات منوف، صدر منوف، لمتابعة التطوير بمبنى الطوارئ بمنوف العام، ومتابعة التطوير بكل من صدر منوف وحميات منوف.

ووجه وكيل وزارة الصحة بعمل حصر بالتجهيزات المطلوبة لفرش كل منهما وقام بالتأكد من انتظام سير العمل، وتابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والاستعداد لاستقبال المرضى، ورافقه كل من الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور هيثم قطب بالمكتب الفنى بالمديرية، والدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام، والدكتور محمد سلامة مدير حميات منوف.

يأتى ذلك استكمالاً للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة المنوفية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل ومتابعة تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمستشفيات.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، مع التأكيد على أهمية سرعة التعامل مع الحالات المرضية بالقسم، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالصيدلية الخاصة بالاستقبال والطوارئ، والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة.

كما تفقد عبدالغنى العيادات والتي تضم كافة التخصصات الباطنة والأطفال والأسنان، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، موجهاً بتنظيم تقديم الخدمات، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، واستيعاب عدد أكبر للمرضى، والتأكد من تطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية .

كما تفقد عبدالغنى، العناية المركزة، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، موجهاً بوضع خطة لتنظيم زيارة المرضى بالعناية، كما اطمأن على الحالة الصحية للمرضى، وقدم الشكر للفرق الطبية على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة المنوفية.