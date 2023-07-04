وصول أول قطارات تعمل بالبطاريات إلى إيطاليا.. تقلل استهلاك الوقود "فيديو"

فاطمة شوقى

وصل أسطول مكون من 20 قطارًا من قطارات هيتاشي Hitachi Masaccio التي تعمل بالبطارية إلى إيطاليا، تُعرف هذه السكك الحديدية باسم "بلوز"، والتى من المقرر ان تنتشر الى اوروبا كلها ، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطار البطاريات الأزرق، يدخل خدمة الركاب فى نهاية العام الجارى، حيث أنه تم توقيع اتفاقية بقيمة 1.2 مليار يورو لتزويد شركة هيتاشى للسكك الحديدية بما يصل إلى 135 قطارا ، والذى سيبدأ العمل فى نهاية العام فى صقلية وسردينيا ثم توسكانا ولازيو وكالابريا وفريولى.

وأوضحت الصحيفة أنه سيكون أول أسطول ثلاثي الوسائط - الذي يستخدم البطاريات والطاقة الكهربائية والديزل - يدخل خدمة الركاب في أوروبا في نهاية هذا العام، و سيعمل القطار الجديد ، الذي يعتمد على منصة Masaccio ، على تقليل انبعاثات الكربون واستهلاك الوقود بنسبة 50 ٪ وسيكون قادرًا على الوصول من وإلى المحطات التي تعمل بالبطاريات بالكامل.

تم تصنيع القطارات الجديدة المكونة من أربع سيارات في مصانع هيتاشي للسكك الحديدية في بيستويا ونابولي ، وتتسع لما يصل إلى 300 شخص، و يمثل قطار Blues ثلاثي الوسائط تقدمًا كبيرًا في السوق ، نظرًا لقدرته على العمل دون مشاكل على الخطوط المكهربة وغير المكهربة.

وعلى الطرق المكهربة ، تستخدم البانتوجراف لسحب الطاقة من الخطوط العلوية وعند التبديل إلى الخطوط غير المكهربة ، عادةً فى الطرق الإقليمية الأصغر ، فإنها تستخدم مزيجًا من البطاريات وطاقة الديزل.

سيقلل الأسطول ، المصنوع من 93٪ من المواد القابلة لإعادة التدوير ، انبعاثات الكربون واستهلاك الوقود بنسبة 50٪ مقارنة بقطارات الديزل ، وفقًا لبيان هيتاشي.

ومن خلال القيادة بالبطاريات في المناطق الحضرية ، فإنها ستقضي أيضًا على الانبعاثات وتقليل التلوث الضوضائي. بالإضافة إلى ذلك ، يقترح "نظام تنبيه السائق" السرعة المثلى لتقليل استهلاك الطاقة.

وتمتلك القطارات نطاقًا قصيرًا يصل إلى 15 كيلومترًا بالبطارية وحدها ، ولكن يمكن إعادة شحنها أثناء التنقل ، باستخدام (الجهاز الموجود أعلى القطار الذي يصله بخط كهرباء) أو عن طريق الكبح ، مما يعني ذلك يمكن إعادة شحنها عدة مرات خلال الرحلة، مع السرعة القصوى 160 كم / ساعة.

عندما تكون بالقرب من محطة ، تقوم البطاريات بتشغيل القطار بأكمله ، مما يؤدي إلى القضاء على الانبعاثات ، بما في ذلك أكاسيد النيتروجين الضارة ، وتقليل التلوث الضوضائي. يمكن إعادة شحن البطارية أثناء تشغيل القطار ، سواء في وضع الديزل أو وضع الكهرباء.