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وزير الكهرباء: نستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 60% بحلول 2040

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:00 ص
وزير الكهرباء: نستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 60% بحلول 2040 الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تستهدف الوصول إلى 60 % من الاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، موضحا أن الاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلا أنه يجري حاليا تحديث هذه الاستراتيجية، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء في مصر لم تتأثر بأزمة الدولار العالمية، موكدا أن المستثمرين فى هذا المجال يضعوا التكلفة اﻻستثمارية للمشروعات بالدولار وليس بالعملة المحلية خاصة وأنه مهما ارتفعت تكلفة استيراد مكونات محطات الطاقة المتجددة من شمس أو رياح ستكون الأقل تكلفة خلال السنوات المقبلة مقارنة بمحطات توليد الكهرباء التقليدية التى تعتمد على الوقود.


وتابع شاكر أن إعلان الأسعار الخاصة بسعر الكيلو وات ساعة من الشمس والرياح  تعتبر الأقل بالعالم من أهم الإجراءات المحفزة للاستثمار في هذا المجال، موضحا أن سعر الكيلو وات ساعة من الشمس يبلغ 2 سنت دولار و 2.4 سنت دولار للرياح.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

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اليوم السابع بلس

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