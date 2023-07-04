وزير الري ومحافظ الغربية يتفقدان قناطر دهتورة وعددا من الترع بزفتى وسمنود

الغربية عادل ضرة و محمد طارق

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عدد من منشآت الري والترع بزمام محافظة الغربية للاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب واستقرار الجسور، وأعمال التطهيرات، وحالة المنشآت المائية.

بدأت الجولة بتفقد قناطر زفتى والمعروفة باسم قناطر دهتورة كما تفقدا قنطرة فم الرياح العباسي وحجز الراهبين على بحر شبين بمركز سمنود.

وقال المحافظ إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على كل نقطة مياه، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تحرص المحافظة على التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الري وكافة الجهات المعنية من أجل تطهير المجاري المائية، والمتابعة الدورية لسلامة كافة المنشآت والجسور، مشيرا إلى الطفرة الكبيرة التي حققها مشروع تأهيل وتبطين الترع في الحفاظ على كل نقطة مياه إلى جانب إضفاء المظهر الحضاري والجمالي داخل القرى.

جاء ذلك بحضور المهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للري بالغربية، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، اللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود، وعدد من قيادات وزارة الري ومحافظة الغربية.