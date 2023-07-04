نقل 6 مصابين من حادث الصحراوى الغربى إلى المستشفى الجامعى ببنى سويف

قرر أطباء مستشفى سمسطا المركزي جنوب غربي محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، تحويل 6 حالات من مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الفشن جنوب بني سويف إلى مستشفيات جامعة بني سويف لتلقي العلاج اللازم.
ولقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرين، اليوم الثلاثاء في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز سمسطا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.
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