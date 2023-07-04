اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

نقل 6 مصابين من حادث الصحراوى الغربى إلى المستشفى الجامعى ببنى سويف

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:35 م
نقل 6 مصابين من حادث الصحراوى الغربى إلى المستشفى الجامعى ببنى سويف حادث انقلاب سيارة ميكروباص - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر أطباء مستشفى سمسطا المركزي جنوب غربي محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، تحويل 6 حالات من مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الفشن جنوب بني سويف إلى مستشفيات جامعة بني سويف لتلقي العلاج اللازم.

ولقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرين، اليوم الثلاثاء في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز سمسطا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.
 
 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

الصحراوى الغربى

حادث انقلاب ميكروباص ببنى سويف

حادث الصحراوى الغربى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة