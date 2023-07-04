نقل 6 مصابين من حادث الصحراوى الغربى إلى المستشفى الجامعى ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

قرر أطباء مستشفى سمسطا المركزي جنوب غربي محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، تحويل 6 حالات من مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الفشن جنوب بني سويف إلى مستشفيات جامعة بني سويف لتلقي العلاج اللازم.