ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة ( RISING LION ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية و السفينة ( SOLAR ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 183 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 33000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27507 طن تشمل : 223 طن رمل و 4230 طن يوريا و 4350 طن علف بنجر و 18704 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40094 طن تشمل : 5003 طن ذرة و 1769 طن خشب زان و 9749 طن خردة و 3625 طن حديد و 3269 طن فول صويا و 3507 طن ابلاكاش و 13072 طن قمح و 100 طن كسب صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 782 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 78 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4238 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158073 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 228191 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4030 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و بنى سويف ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2258 شاحنة .