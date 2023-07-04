اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:48 ص
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة  ( RISING LION ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية و السفينة  ( SOLAR ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 183 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 33000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27507 طن تشمل :  223 طن رمل و  4230 طن يوريا و 4350 طن علف بنجر و 18704 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40094 طن تشمل :  5003 طن ذرة و 1769 طن خشب زان و 9749 طن خردة و 3625 طن حديد و 3269 طن فول صويا و 3507 طن ابلاكاش و 13072 طن قمح و 100 طن كسب صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 782 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 78 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4238 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158073 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 228191 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4030 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و بنى سويف ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2258 شاحنة .


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