ميناء بورسعيد السياحى يستقبل CLUB MED2 أكبر السفن الشراعية بالعالم.. صور

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحي يشهد أداء استثنائيا لحركة السياحة البحرية، ونموا ملحوظا في استقبال السفن السياحية، فقد استقبل صباح اليوم السفينة CLUB MED 2 القادمة من حوض البحر المتوسط، وعلى متنها 300 راكب و150طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ومن المقرر تنظيم رحلات سريعه للسائحين لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف .

وسوف يتم عمل رحلة سريعة داخل مدينة بورسعيد لطاقم السفينة وبعض الركاب للتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية بالمدينة، وسوف تغادر السفينة الميناء الساعه التاسعة مساءا متجهة إلى ميناء الاسكندرية إستعدادا لعودتهم لإستئناف باقي رحلتهم.

الجدير بالذكر أن السفينة تعد واحدة من أكبر السفن السياحية الشراعية في العالم، والتى تجوب موانئ البحر الكاريبي شتاء وموانئ حوض البحر المتوسط صيفا، تعود ملكية السفينة وتشغلها شركة Club Med SA (fka Club Mediterranee) - وهي شركة فرنسية (جزء من مجموعة Fosun Group) المتخصصة في حزم العطلات المتميزة الشاملة كليا لمنتجعاتها الخاصة في جميع أنحاء العالم.

تم بناء Club Med 2 عام 1992، وهى سفينة شراعية ذو خمسة أشرعة يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر مع المزيد من طاقة الديزل والكهرباء التقليدية، مع وجود أربعة مولدات ديزل تشغل محركين كهربائيين، هى تتسع ل 400 راكب ومكونه من 184 كابينة و2000 متر مربع من الأسطح الخارجية على 8 مستويات يربط بينهم جميعا مصاعد أماميه وخلفيه.

هذا وقد تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر .