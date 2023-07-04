مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مرافعات قانونية عربية لمحكمة العدل قبل 25 يوليو

بيشوى رمزى

قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، إن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مجلس الجامعة قرر أن يتحرك بطريقة غير تقليدية من خلال اللجنة الوزارية العربية برئاسة السعودية، حيث سيتم تقديم مرافعات قانونية مكتوبة لمحكمة العدل الدولية من قبل الدول العربية من أجل وصم حكومة الاحتلال الإسرائيلي قبل تاريخ 25 يوليو.

وأضاف، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، أن المجلس قدم كل التضامن والدعم للشعب الفلسطيني لحماية الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأدان سياسات حكومة الاحتلال الاستعمارية ورفض رفضا قاطعا سياسات حكومة الاحتلال ولقبهم بأعداء السلام وعلي رأسهم بن جفير، وأكد أن دولة الاحتلال ترفض السلام وتسعي للتوسع علي حساب الشعب الفلسطينى.