مقتل 4 أشخاص فى إطلاق نار بفيلادلفيا الأمريكية.. فيديو

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن الشرطة، أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار ليل الاثنين في فيلادلفيا بينما احتجز مشتبه به.

وحسب موقع الحرة، أكد متحدث باسم إدارة شرطة فيلادلفيا وجود "عدة ضحايا بطلقات نارية" لكنه قال إنه لم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

🚨VIDEO of mass shooter opening fire on civilians with a rifle in the Kingsessing neighborhood of Philadelphia leaving 4 dead and 4 others injured.



Police have this shooter in custody



