مقتل 4 أشخاص فى إطلاق نار بفيلادلفيا الأمريكية.. فيديو

وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن الشرطة، أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار ليل الاثنين في فيلادلفيا بينما احتجز مشتبه به.

وحسب موقع الحرة، أكد متحدث باسم إدارة شرطة فيلادلفيا وجود "عدة ضحايا بطلقات نارية" لكنه قال إنه لم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

#Philadelphia



🚨VIDEO of mass shooter opening fire on civilians with a rifle in the Kingsessing neighborhood of Philadelphia leaving 4 dead and 4 others injured.



Police have this shooter in custody



Video acquired by @MarkFusetti pic.twitter.com/E6MKmBiIEC — PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) July 4, 2023

وأفادت صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر، أن ضباط الشرطة قالوا إنهم ألقوا القبض على مشتبه به يرتدي سترة واقية من الرصاص وصادروا بندقية ومسدسا من زقاق قريب.

يذكر أن اثنين من الأشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم كانا من الأحداث، لكن لم يتضح ما إذا كانا من بين القتلى.

وجاء إطلاق النار بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين ، نصفهم تقريبًا من الأطفال، في إطلاق نار في حفلة في بالتيمور بولاية ماريلاند.

ووفقا للموقع فإن من المتوقع أن يكون هناك أكثر من مهاجم "أطلقوا النار من بندقية ومسدس لعدة دقائق".

وأضاف الموقع أن شخصا حاول مواجهة المسلحين بالرد على مصدر إطلاق النار، لكن من دون نجاح، وأضاف أن الشرطة تمكنت من اعتقال أحد المشتبه بهم فيما "ظل مشتبه به آخر يشكل خطرا كبيرا على المجتمع".

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على الحادث.