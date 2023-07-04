ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية عن الشرطة قولها إن الحادث وقع فى حوالى الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي على طريق مومباي-أجرا السريع بالقرب من إحدى القرى في مقاطعة "دهولي" التي تبعد 300 كيلومتر عن مدينة "مومباى".

وأضافت الشرطة أن مكابح الشاحنة تعطلت مما أدى عدم السيطرة عليها، مشيرة إلى أن الشاحنة اصطدمت بدراجتين ناريتين وسيارة وشاحنة أخرى قبيل اصطدامها بمطعم بالقرب من محطة للحافلات على الطريق السريع ثم انقلابها.

وأشارت القناة إلى أن معظم الضحايا من الذين كانوا ينتظرون على محطة الحافلات، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج كما أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.