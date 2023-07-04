مصر وتركيا ترفعان علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء

كتب أحمد جمعة

أعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

ووفق بيان وزارة الخارجية، فقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

هذا، ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.