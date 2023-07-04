مصر وتركيا ترفعان علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء "إنفوجراف"

أعلنت جمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، ووفق بيان وزارة الخارجية، رشحت مصر السفير عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن سفيرا لها في القاهرة.

ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.



مصر وتركيا ترفعان علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

وشغل السفير عمرو الحمامي منصب القائم بأعمال السفير المصري لدى أنقرة، وشغل كذلك منصب المستشار القانوني لوزارة الخارجية، وتولى منصب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات الدولية، وله خبرات كبيرة في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية سواء خلال فترة عمله في مكتب الوزير أو في بعثات مصر بالخارج ومنها على سبيل المثال نيويورك.