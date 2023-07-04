اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 02:14 م
أكرم القصاص
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مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة فى ولاية نورث كارولينا الأمريكية.. فيديو

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 02:07 م
مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة فى ولاية نورث كارولينا الأمريكية.. فيديو تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات

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أفاد مسؤولون أمريكيون بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب آخر في حادث تحطم طائرة في ولاية ساوث كارولينا بالقرب من ملعب للغولف.

وحسب موقع روسيا اليوم، أفادت التقارير الأولية بأن شخصا توفي، لكن العدد الإجمالي للقتلى ارتفع إلى أربعة.

 

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة بايبر PA-32 ذات المحرك الواحد، التي تحطمت شمال غرب مطار جراند ستاند في نورث ميرتل بيتش.

وعثرت فرق الإطفاء على حطام الطائرة بالقرب من منتجع  Barefoot Landing Resort and Golf Course للغولف، وتم اشتعال النيران في الطائرة.

تقوم إدارة الطيران الفيدرالية بالتحقيق في الحادثة بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل، ولم يتم الكشف عن أي معلومات إضافية بشأن هوية ركاب الطائرة حتى الآن.

 


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ساوث كارولينا

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