مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة فى ولاية نورث كارولينا الأمريكية.. فيديو

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب آخر في حادث تحطم طائرة في ولاية ساوث كارولينا بالقرب من ملعب للغولف.

وحسب موقع روسيا اليوم، أفادت التقارير الأولية بأن شخصا توفي، لكن العدد الإجمالي للقتلى ارتفع إلى أربعة.

