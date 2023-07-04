مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة فى ولاية نورث كارولينا الأمريكية.. فيديو

وكالات

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب آخر في حادث تحطم طائرة في ولاية ساوث كارولينا بالقرب من ملعب للغولف.

وحسب موقع روسيا اليوم، أفادت التقارير الأولية بأن شخصا توفي، لكن العدد الإجمالي للقتلى ارتفع إلى أربعة.

‼️ NEW: The Federal Aviation Administration said four people were killed and one was seriously hurt after Sunday’s plane crash in North Myrtle Beach, South Carolina.



A single-engine Piper PA-32 came down two miles northwest of the Grand Strand Airport in North Myrtle Beach… pic.twitter.com/0ukOx657rI — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) July 3, 2023

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة بايبر PA-32 ذات المحرك الواحد، التي تحطمت شمال غرب مطار جراند ستاند في نورث ميرتل بيتش.

وعثرت فرق الإطفاء على حطام الطائرة بالقرب من منتجع Barefoot Landing Resort and Golf Course للغولف، وتم اشتعال النيران في الطائرة.

تقوم إدارة الطيران الفيدرالية بالتحقيق في الحادثة بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل، ولم يتم الكشف عن أي معلومات إضافية بشأن هوية ركاب الطائرة حتى الآن.