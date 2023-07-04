مصرع فتاة وإصابة شقيقتها فى حادث تصادم بالشرقية

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول،" نسمة ل ف " 25 سنة، مقيمة نطاق مركز منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة، و" ناهد س م " 26 سنة مصابة بكسر بالذراع الأيمن.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الأولى وإصابة الثانية، إثر تعرضهما لحادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة نارية تروسيكل أمام قرية سنهوت نطاق مركز منيا القمح، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.