مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائري

لقي عامل مصرعه، إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي، جراء اصطدام قطار به، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أسفل الطريق الدائري، دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جري نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، يفيد باصطدام قطار بعامل أثناء عبوره شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائري دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "إبراهيم م ج"، 27 سنة، عامل، مقيم قرية العمار الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة، أسفل الطريق الدائري، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.