مصرع طفل بخرطوش طائش إثر تصادف مروره بجوار مشاجرة بقرية فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لفظ طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، مصرعه متأثرا باصابته، فيما أصيب شخص أخر بطلق خرطوش بالعين؛ وذلك في مشاجرة بإحدى القرى التابعة بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، جرى نقل المصاب لمستشفى بلبيس المركزي لتقديم له الخدمات الطبية العاجلة، والتحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي يفيد بوصول الطفل يوسف ص خ، 11 سنة جثة هامدة على خلفية إصابته بطلق خرطوش، وإصابة علي م ز، 47 سنة مصاب بطلق خرطوش بالعين، وجرى تحويل المصاب مستشفى الزقازيق الجامعي.



وتبين من التحريات الأولية أثناء حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال تم استخدام الخرطوش فيها تصادف مرور الطفل، وحدثت إصابته التى أودت بحياته، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع المشاجرة وجارى ضبط طرفى المشاجرة،



وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة بمركز بلبيس لمباشرة التحقيقات.

