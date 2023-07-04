مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بحادثين متفرقين فى الجيزة

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق بمنطقة الهرم، وتم نقلهم إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق فى الهرم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ولقى شخص مصرعه وأصيب طفل فى حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل بطريق نكلا _ منشأة القناطر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.