مصرع شخصين وإصابة 22 فى حادث انقلاب ميكروباص ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 22 آخرين، اليوم الثلاثاء في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، وجارى نقلهم إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز سمسطا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين جارى نقلهم جثمانيهما إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، و22 مصاب آخرين جاري نقلهم لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة.