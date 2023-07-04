مسؤولة أممية تزور الهند لبحث قضايا التنمية المستدامة والتغير المناخي

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أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد وصلت إلى نيودلهي، الاثنين، في زيارة رسمية للهند تستغرق ثلاثة أيام، وذلك في أول زيارة تقوم بها للهند منذ إعادة تعيينها في شهر يناير 2022 في منصب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لفترة ثانية مدتها خمسة أعوام.



وذكرت الوزارة -في بيان- أن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة وصلت إلى الهند، برفقة سفيرة الهند لدى الأمم المتحدة روتشيرا كامبوج، وكان في استقبالها منسق الأمم المتحدة المقيم لدى الهند شومبي شارب، ومسئولون من وزارة الشئون الخارجية الهندية.



وأوضح البيان أن المسئولة الأممية ستعقد -خلال هذه الزيارة- اجتماعات مع وزير الشئون الخارجية الهندي إس.جايشانكار، ووزير المالية نيرمالا سيثارامان، ووزير شئون البيئة والغابات والتغير المناخي بوبيندر ياداف، ومسئولين هنود كبار، وخبراء في معاهد بحوث التكنولوجيا والمعلومات؛ لبحث إنجازات الهند في مجال التكنولوجيا الرقمية التي يمكن تطبيقها في دول الجنوب لمواجهة التحديات التنموية.



وأضاف البيان أن زيارة المسئولة الأممية ستتيح فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن رئاسة الهند الحالية لمجموعة العشرين، وإنجازاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك قبل قمة التنمية المستدامة المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر القادم، لافتًا إلى أنه سيتم أيضا بحث القضايا المتعلقة بالتغير المناخي في إطار الأولويات التنموية.



وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن هذه الزيارة تعكس التزام الهند بمبدأ التعددية، من خلال مساهماتها في الأمم المتحدة، ورئاستها الحالية لمجموعة العشرين؛ لمواجهة التحديات العالمية.