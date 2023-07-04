وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يلتقي جروسي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لتسليم تقييم وكالته للخطة التي أعلنتها الحكومة اليابانية قبل عامين.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرس ما إذا كانت الخطة آمنة وكيفية مراقبة النتائج بعد تطبيقها.

وقد التقى وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا مع جروسي قبل ساعات لتلقي إحاطة بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول خطة تصريف المياه المعالجة والمخففة من موقع محطة فوكوشيما النووية.

وقال هاياشي - في تصريحات للصحفيين قبل اجتماعه بجروسي - إن الحكومة ستقدم شرحا مفصلا تستند فيه إلى أدلة علمية بشفافية عالية وستعمل على تعزيز فهم المجتمع الدولي في هذا الشأن.

وكان جروسي قد أعلن سابقا أنه إذا تم تنفيذ المشروع بشكل مناسب وفقا لمعايير السلامة، فلن يؤثر ذلك سلبا على البيئة.