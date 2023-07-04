محور المهندس شريف إسماعيل ينقلك من أرض اللواء لكرداسة والهرم فى دقائق.. صور

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صوراً لمحور المهندس شريف إسماعيل (الطريق الأبيض)، أحد أبرز المحاور المرورية الجديدة بمحافظة الجيزة

وأشارت المحافظة إلى أن المحور الجديد ينقل الحركة من مناطق أرض اللواء والعجوزة وإمبابة وبشتيل إلى كرداسة والمنصورية والمريوطية والهرم خلال دقائق معدودة.

يُذكر أن الطريق الأبيض يربط الحركة المرورية من الدائرى بنطاق كرداسة بمناطق ناهيا وأرض اللواء والعجوزة، ومن الدائرى إلى محور 26 يوليو بمنطقة أبو رواش، ليختصر المسافة والوقت في الوصول لمحور 26 يوليو، كما أنه يخدم عدة مناطق على رأسها ناهيا وكرداسة وأبو رواش، ويختصر الوقت بشكل كبير للمترددين على مدينة 6 أكتوبر.