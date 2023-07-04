محضر تصوير بمحمول لطالب بلجان الثانوية العامة بشمال سيناء

سجلت غرفة متابعة الامتحانات بمحافظة شمال سيناء اليوم، تحرير محضر تصوير بمحمول لطالب في لجنة رمانة الثانوية المشتركة بنطاق مركز بئر العبد، وغياب طالب عن أداء امتحان الاستاتيكا من إجمالي عدد الطلبة والبالغ 289 .

كما تم اليوم تسليم كتب المفاهيم بجميع اللجان، وسبق انطلاق اللجان تطهيرها قبل انطلاق الامتحانات، ولم تسجل أي شكاوى.

ويؤدي 3772، طالب الامتحانات موزعين علي 15 لجنة، ولم تتلقى غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والمحافظة ومجالس المدن إخطارات ومرت الامتحانات دون معوقات.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سبق انطلاق الامتحانات متابعة تحرك ووصول الأسئلة للجان فى موعدها من مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وتقوم غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بمجالس المدن، وشهدت اللجان بكافة مناطق المحافظة، تشديدات أمنية حول محيطها.

وسبق وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لآداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر و تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.

بدوره أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، علي الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تنظم العملية الامتحانية.