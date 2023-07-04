محافظ قنا يوجه بإنهاء توصيل الصرف الصحى والرصف بمنطقة الحصواية خلال 15 يوما

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اجتماعا موسعا لمتابعة توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد من الشوارع المحرومة بمنطقة الحصواية، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة قنا، وذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد علي، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس صالح محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بقنا، وطارق لطفي، رئيس مدينة قنا، والدكتور عرفه محمود، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

قال محافظ قنا، إنه تم تكليف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 2 شارع بمنطقة الحصواية وقيام شركة مياه الشرب بتنفيذ أعمال الوصلات المنزلية الخاصة بالمستفيدين، بالإضافة إلي أنه سيتم تخفيض مناسيب مطابق الصرف الصحي بعدد 18 شارع بالمنطقة وتخفيض الوصلات المنزلية بتلك الشوارع ، موجها بالانتهاء من جميع الأعمال خلال 15 يوما.

ووجه محافظ قنا، مديرية الطرق بالعمل بالتوازي مع اعمال توصيل الصرف الصحي والانتهاء من اعمال الرصف فى تلك الطرق خلال 15 يوما، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مؤكداً أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم.