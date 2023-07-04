اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بني سويف: انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة والمكفوفين و "STEM"

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:56 ص
محافظ بني سويف: انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة والمكفوفين و "STEM" الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ على سير الامتحانات من  وكيل الوزارة  محمد  عبد التواب،والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية " منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان ،حيث يؤدى" اليوم الثلاثاء " طلاب الشعبة العلمية " رياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) بالتزامن مع أداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم ، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)لشعبة الرياضيات، في حين أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى ، واللغة الأجنبية الثانية ( ورقة ثانية) فترة ثانية.

حيث وجه وكيل الوزارة رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، مؤكداً على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب والطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية ، قبل بداية الامتحان ب 10 دقائق، مع التنبيه على الطلاب بعدم استخدام التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان.


 


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة

امتحان الفيزياء للثانوية العامة

تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023

امتحان مادة التاريخ للثانويه العامه 2023

تسريب امتحان التاريخ للثانويه العامه 2023

امتحان الرياضيات التطبيقية

امتحان الاستاتيكا

تسريب امتحان الاستاتيكا

استاتيكا

الرياضيات التطبيقية

تسريب امتحان الرياضيات التطبيقية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة