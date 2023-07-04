محافظ بني سويف: انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة والمكفوفين و "STEM"

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.



واطمأن المحافظ على سير الامتحانات من وكيل الوزارة محمد عبد التواب،والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية " منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان ،حيث يؤدى" اليوم الثلاثاء " طلاب الشعبة العلمية " رياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) بالتزامن مع أداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم ، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)لشعبة الرياضيات، في حين أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى ، واللغة الأجنبية الثانية ( ورقة ثانية) فترة ثانية.

حيث وجه وكيل الوزارة رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، مؤكداً على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب والطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية ، قبل بداية الامتحان ب 10 دقائق، مع التنبيه على الطلاب بعدم استخدام التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان.





