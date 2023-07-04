اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادي الجديد يهنئ الأولى مكرر على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:13 م
محافظ الوادي الجديد يهنئ الأولى مكرر على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية الطالبة الأولى مكرر على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في اتصالٍ هاتفيٍ اليوم، التهنئة للطالبة هدى أشرف صفي الدين بمدرسة موط الثانوية الزراعية والحاصلة على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية.
 
وأعرب المحافظ عن تقديره وسعادته بهذا التفوق، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية، كما قدم التهنئة لأسرة الطالبة والقائمين على المدرسة؛ لجهودهم خلال العام الدراسي في تحقيق هذا الإنجاز المُشرف، متمنيًا المزيد من التميز لجميع طلاب الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والفنية.
 
الطالبة الأولى مكرر على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية
الطالبة الأولى مكرر على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية
 
 
 
 

الوادي الجديد

نتيجة الدبلومات الفنيه

اوائل الجمهورية فى الدبلوم الفنى

تعليم الوادي الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة