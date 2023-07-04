محافظ المنيا: تخطى المستهدف من توريد القمح لموسم هذا العام إلى 127.94%

المنيا ــ حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار عمليات توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 468 ألف طن حتى اليوم الثلاثاء من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتتخطى بذلك المحافظة المستهدف بنسبة 127.94%، مؤكدا ً أن المساحة المنزرعة بلغت 243 ألف فدان هذا العام.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا ً لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح الاستراتيجى، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول.