محافظ الإسماعيلية: توريد 96.8% من المستهدف من القمح المحلى بالمحافظة

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

أعلن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية اليوم، أن إجمالى كميات القمح الموردة منذ بداية موسم حصاد القمح وحتى صباح أمس الاثنين، بلغت 32280.798 طنًا من القمح المحلى، والتى تم توريدها إلى مراكز التجميع داخل المحافظة بصوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان، وكذلك خارج المحافظة بصوامع الحسينية، صوامع الصالحية، صوامع أبوحماد.

ومن جانبه، أوضح المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالى المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ 33 ألفا و27 فدانًا و13 قيراطًا، منهم 582 فدانًا و21 قيراطا مساحات قزمية من واحد قيراط وحتى 6 قراريط تعتبر للاستهلاك المنزلي ولم يتم توريدها، بالإضافة إلى مساحة 4700 فدانًا متأثرة بالملوحة بمستهدف توريد 6 إردب للفدان بمعدل "4230 طنًا و300 كجم" وبذلك تكون المساحة المتبقية"27744 فدانًا و12 قيراطًا" تعطى إنتاجية 8 إردب للفدان بمعدل "33293 طن و400 كجم".

وأوضح مدير مديرية التموين بالإسماعيلية خلال بيان، أن استلام القموح المحلية خلال موسم 2023 الحالى يتابعه محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

كما أوضح مدير التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية إنه تم ضبط 28.995 طنًا قبل التصرف فيهم وتم تحرير 3 محاضر وتوريد الكمية المضبوطة للصوامع بالمحافظة.

وأكد "بشارة" على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه فى عملية توريد القموح.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على حافز إضافى لتوريد إردب القمح المحلى لموسم 2023، ليصبح سعر توريد الإردب 1500جنيه بدلًا من سعر 1250جنيهًا وقد لقى هذا القرار رضاء مزارعى القمح بالإسماعيلية.