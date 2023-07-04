اليوم السابع
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محافظة الجيزة تضبط وتزيل مخالفات أحد العقارات بطريق المنصورية فى الهرم

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:44 م
محافظة الجيزة تضبط وتزيل مخالفات أحد العقارات بطريق المنصورية فى الهرم محافظة الجيزة تزيل مخالفات بناء بعقار بطريق المنصورية
كتبت مرام محمد

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رصدت محافظة الجيزة منشورا متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شروع أحد المواطنين بالقيام ببناء حوائط ومخالفات بناء بعقار بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم وأجهزة الرصد والمتابعة بإجراء المعاينات الميدانية وفحص موقع الشكوى واتخاذ اللازم نحو المخالفة.

وبناء على تكليفات محافظ الجيزة تم ضبط المخالفة وهي بعقار بطريق المنصورية وليس بمنطقة نزلة السمان، وتمت إزالة المخالفة بالكامل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على رئيس حي الهرم بالمواجهة الحازمة لمخالفات البناء وعدم السماح بها مع الإزالة الفورية لأى مخالفة يتم ضبطها.


محافظ الجيزة

الجيزة

حي الهرم

مخالفات البناء



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