مجلس الوزراء البحريني يهنئ السعودية على نجاح موسم حج هذا العام

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هنأ مجلس الوزراء البحريني، السعودية ملكا وحكومة وشعبا على النجاح الكبير للجهود التنظيمية لموسم حج هذا العام، مشيدا بما قدمته من تسهيلات وخدمات للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم.



جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حيث أعرب المجلس عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على ما وفرته من أسباب، وما بذلته من جهود كبيرة من أجل راحة الحجاج لاسيما من أبناء البحرين.



كما رحب المجلس بحصول البحرين على جائزة أفضل مكتب لشئون الحجاج ضمن 3 دول حصلت على أعلى نسبة رضا من حجاجهم لموسم حج 1444هـ ضمن جائزة "لبيّتُم" التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة لجهود بعثة الحج البحرينية وتميزها في خدمة الحجاج من البحرين.