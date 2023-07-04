اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 01:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الوزراء البحريني يهنئ السعودية على نجاح موسم حج هذا العام

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:00 ص
مجلس الوزراء البحريني يهنئ السعودية على نجاح موسم حج هذا العام البحرين - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ مجلس الوزراء البحريني، السعودية ملكا وحكومة وشعبا على النجاح الكبير للجهود التنظيمية لموسم حج هذا العام، مشيدا بما قدمته من تسهيلات وخدمات للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم.


جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حيث أعرب المجلس عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على ما وفرته من أسباب، وما بذلته من جهود كبيرة من أجل راحة الحجاج لاسيما من أبناء البحرين.


كما رحب المجلس بحصول البحرين على جائزة أفضل مكتب لشئون الحجاج ضمن 3 دول حصلت على أعلى نسبة رضا من حجاجهم لموسم حج 1444هـ ضمن جائزة "لبيّتُم" التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة لجهود بعثة الحج البحرينية وتميزها في خدمة الحجاج من البحرين.


البحرين

مجلس الوزراء البحريني

السعودية

موسم الحج

نجاح موسم الحج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة