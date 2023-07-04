مجلس الأمن يصوت على تمديد إتفاق "باب الهوى" لايصال مساعدات للنازحين السوريين الجمعة

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يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة القادم (7 يوليو) على إعادة تمديد العمل بآلية المساعدات العابرة للحدود في سوريا؛ وذلك قبيل انتهاء أجلها في العاشر من الشهر الجاري.

وبموجب تلك الآلية يتم ايصال المساعدات الاغاثية الإنسانية من تركيا إلى الأراضى السورية عبر معبر "باب الهوي"، الحدودي في شمال سوريا وذلك دونما الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة السورية على ذلك.

ويقول المراقبون إنه من الأهمية بمكان استمرار العمل بإتفاق المساعدات العابرة للحدود في سوريا عبر معبر باب الهوى لمدة 12 شهرا جديدة، وعلى هذا النحو يتوقع المراقبون أن يتم تمرير قرار تمديد العمل بتلك الآلية في جلسة الجمعة القادمة بمجلس الأمن لمدة عام قادم.

وبحسب الخبراء.. لا يعد تمديد اتفاق "باب الهوى" وحده كافيا لتحسين حال العيش لملايين المشردين والنازحين في الداخل السورى حيث لا تزال الفجوة كبيرة بين التمويل المطلوب لذلك الجهد الإغاثي، وبين التمويل المتحقق فعليا، فوفقا لتقارير مكتب الشئون الانسانية الأممى لم تدبر آلية الأمم المتحدة سوى نسبة 12 في المائة فقط من احتياجات التمويل الكلية المطلوبة لاغاثة السوريين و البالغ اجماليها 4ر5 مليار دولار أمريكي.

وتفسر تلك الفجوة التمويلية سبب الإعلان الصادر عن برنامج الغذاء العالمى فى منتصف يونيو الماضي "إنه لن يستطيع تلبية نسبة لا تقل عن 40 فى المائة من احتياجات الدعم الانسانى الغذائى لسوريا خلال يوليو 2023 نتيجة عجز تمويلى قيمته 200 مليون دولار أمريكي.

وتلبي المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا احتياجات البقاء على قيد الحياة لنحو 1ر4 مليون مقيم على الأراضى السورية يشكل الاطفال والنساء نسبة 80 فى المائة منهم، كما تشير التقارير الصادرة عن مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية والإغاثة أن الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2023 نفذت الأمم المتحدة 495 عملية إغاثة انسانية وامداد بالطعام في 14 محافظة سورية تحملت الدول المانحة كلفتها المقدرة بنحو 460 مليون دولار أمريكي.