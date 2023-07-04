اليوم السابع
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مجازر المنوفية: أطلقنا 528 حملة خلال عام صادرت 15 طن لحوم وأسماك فاسدة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 01:00 ص
مجازر المنوفية: أطلقنا 528 حملة خلال عام صادرت 15 طن لحوم وأسماك فاسدة مجازر المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أعلن الدكتور هانى شمس مدير ادارة المجازر بمديرية الطب البيطري بحافظة المنوفية، أن الإدارة تسعى إلى تحقيق أعلى معدلات التأمين للسلع ومنع تداول سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية، وذلك تحت إشراف الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة. 

وأكد شمس فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن الإدارة بها 30 مجزر علاوة على العمل على إنشاء مجزرين نصف إلى للماشة، علاوة على 7 مجازر للدواجن، تعمل بطاقة كبيرة.

وأضاف "شمس"، أن إجمالى المذبوحات التى تمت خلال الفترة الأخيرة قد وصلت إلى 90 ألف رأس ماشية بالإضافة إلى 721 من الدواجن . 

وتابع "شمس"، أنه تم شن ما يقرب من 520 حملة متنوعة تمكنت من ضبط 15 ألفا و399 كيلو أسماك ودواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى . 

صور خبر 1 (1)
صور خبر 1 (1)

 

صور خبر 1 (2)
صور خبر 1 (2)

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