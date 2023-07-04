اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:46 م
أكرم القصاص
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ماكرون يعلن قانونا للطوارئ لتسريع إعادة إعمار البلاد

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:30 م
ماكرون يعلن قانونا للطوارئ لتسريع إعادة إعمار البلاد ماكرون
أ ش أ

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أمام رؤساء بلديات المدن المتضررة من أعمال الشغب الأسبوع الماضي، عن مشروع "قانون طوارئ" لتسريع إعادة الإعمار في البلاد بعد الدمار الذي لحق بالمباني والشوارع ووسائل النقل العام.

وقال ماكرون، نقلا عن أحد المشاركين في الاجتماع مع رؤساء البلديات: "سنقدم قانونا للطوارئ لإجراء عملية إعادة الإعمار بشكل أسرع".

كما وعد ماكرون بتقديم مساعدات مالية مخصصة للمدن من أجل إصلاح الطرق والمنشآت المحلية والمدارس، وفقا لنفس المصدر.

وقد استقبل ماكرون اليوم بقصر الإليزيه نحو 241 رئيسا للبلديات والضواحي الذين تعرضت مدنهم لتجاوزات وتضررت جراء أعمال العنف والشغب التي اندلعت خلال الأيام الماضية في البلاد.

وأكد ماكرون خلال اللقاء على أن ذروة أعمال العنف والشغب التي شهدتها البلاد، تم تجاوزها، إلا إنه أكد على أهمية العودة إلى النظام بشكل دائم والتعامل مع ذلك كأولوية قصوى.

وأضاف "لقد تجاوزنا ذروة أعمال العنف" والاتجاه الآن نحو تراجع هذا العنف بعد عدة ليال شهدت أعمال شغب، "إلا إننا علينا أن نكون حذرين في الأيام والأسابيع المقبل".

 


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