ماذا تعرف عن دولة "بليز" أول دولة توقع على اتفاقية حماية مصايد الأسماك؟

كتب عبد الحليم سالم

كشفت منظمة التجارة العالمية wto، أن دولة "بليز" الواقعة في أمريكا الوسطى أودعت صك قبولها لاتفاقية دعم مصايد الأسماك وذلك أمس 16 يونيو، مما يجعلها أول عضو في أمريكا الوسطى في منظمة التجارة العالمية، وأول عضو في منظمة التجارة العالمية في الجماعة الكاريبية (كاريكوم) يفعل ذلك.

وبحسب ما ذكرته المنظمة على موقعها الرسمي فقد قدمت السفيرة جياني أفيلا وثيقة قبول بليز للمدير العام نجوزي أوكونجو إيويالا في جنيف سويسرا ، في الوقت الذى يلزم قبول ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ.

1 - بليز (بالإنجليزية: Belize)‏، (بالإسبانية: Belice)‏ وهندوراس البريطانية سابقًا، هي دولة ذات نظام ملكي دستوري في شمال أمريكا الوسطى.

2 - تمتلك بليز مجتمعًا متنوعًا يضم العديد من الثقافات واللغات ، على الرغم من استخدام غالبية السكان للغة الإسبانية والكريول إلا أن بليز هي الدولة الوحيدة في أمريكا الوسطى حيث اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية.

3 - يحد بليز من الشمال المكسيك ومن الجنوب والغرب غواتيمالا وإلى الشرق البحر الكاريبي. يبلغ طول البر الرئيسي لبليز حوالي 290 كم و110 كم عرضًا.

4 - تبلغ مساحة البلاد 22,960 كيلومترًا مربعًا ويبلغ تعداد سكانها 333,200 شخص (تقديرات 2010).

5 - تتمتع بليز بوفرة من الأنواع البرية والبحرية وفيها تنوع النظم الحيوية لكونها ممرًا بيولوجيًا لأمريكا الوسطى وموقعًا حيويًا هامًا على الصعيد العالمي.

6 - سابقا، كانت بليز تسمى «هوندوراس البريطانية». التسمية الحالية مستوحاة من اسم العاصمة القديمة.

7 - أول من استوطن سواحل بيليز هم مجموعة من البحارة الإنكليز نجوا من الغرق فعملوا في التجارة وذلك باستخراج مادة ملونة تستخرج من الشجر.

8 - اعترفت الأمم المتحدة بحق بيليز في تقرير مصيرها في عام 1975م وجرت انتخابات في بيليز في 21 نوفمبر 1979 فاز بها «حزب الشعب الموحد» بـ12 مقعداً.

9 - في 11 مارس 1981 تم توقيع اتفاق بين بريطانيا وغواتيمالا يقضي بمنح بيليز استقلالها. وأعطى هذا الاتفاق الحق لغواتيمالا بمعبر إلى الأطلسي.

10 - نالت بيليز استقلالها في 21 سبتمبر 1981 و سنة 1984 أكدت المملكة المتحدة من جديد تعهدها بالدفاع عن حدود البلاد، واعترفت غواتيمالا أخيراً في سبتمبر 1991 بيليز كدولة مستقلة ذات سيادة، وأقيمت من جديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وظلت العلاقات متوترة بين البلدين لكنها تحسنت في السنوات الأخيرة. وفي عام 1993 أعلنت المملكة المتحدة عزمها على سحب قواتها من بيليز بعد أن تمت تسوية نزاعها الحدودي مع غواتيمالا.