

وقال لاندسبيرجيس في اجتماع مع كبار المسؤولين في ليتوانيا -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن "موقفنا لا يتغير فنحن نؤيد بالكامل تطلعات أوكرانيا وندعمها وندعم موقفها. [موقف ليتوانيا] هو الالتزام بطريقة تجعل دعوة [أوكرانيا للانضمام إلى الناتو] واضحة وغير قابلة للإلغاء".



وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات لقمة الناتو المزمع عقدها يومي 11 و12 يوليو.



حضر الاجتماع أيضا الرئيس جيتاناس نوزودا ورئيسة الوزراء إنجريدا شيمونيتي، ورئيس مجلس النواب سيماس فيكتوريا شميليتو نيلسن ووزير الدفاع الوطني أرفيداس أنوشوسكاس وقائد الجيش الفريق فالديماراس روبشيس، ورئيس لجنة سيماس للشؤون الخارجية.