كهرباء شمال القاهرة: ندعم أى عمل يصب في مصلحة العاملين بالشركة

كتبت رحمة رمضان

كشف المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه حريص على دعم كل عمل ييسر على العاملين وأسرهم الحصول على الخدمة الطبية على أعلى مستوى من الجودة التى تليق بقطاع الكهرباء.

وأوضح عفيفي أن افتتاح عيادة تخصصية تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركة الخدمات الطبية سيلعب دور هام فى تقليل التكدس بمستشفى الكهرباء بالماظة و تقديم خدمات طبية متميزة تنال رضا العاملين بقطاع الكهرباء بالقاهرة.

وأشار عفيفي إلى أن وزارة الكهرباء حريصة على تطوير المنظومة الطبية بها لتقديم رعاية صحية متكاملة لابنائها و أسرهم على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أنه يتم العمل على قدم و ساق لتحسين جودة الخدمة الطبية و توفير العلاج للعاملين.

وكان الدكتور محمد إسماعيل رئيس شركة الخدمات الطبية أكد ، أن انشاء مجمع العيادات الطبية التخصصية بروكسي ياتى ضمن المنظومة الطبية للشركة فى قطاع القاهرة الطبي لخدمة 28 الف عامل و أسرهم علاوة على المواطنين من خارج القطاع.

واشار إسماعيل إلى أن العمل بدأ في إنشاء مجمع روكسي الطبي فى أغسطس عام 2022 و تم الانتهاء منه الشهر الجاري لينضم إلي محطات قطار التطوير و التحديث بالخدمات الطبية لقطاع الكهرباء ، لتتبعه العديد و العديد من المحطات في الفترة المقبلة.

وأضاف إسماعيل الشركة انه المستهدف أن تخدم العيادات الطبية المتخصصة بروكسي ما يقرب من 28 ألف مواطن مصرى من العاملين بقطاع الكهرباء و أسرهم ، و أصحاب المعاشات و أسرهم ، بالإضافة إلى أسر العامليم المتوفين التابعين لكل من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء و شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، و الشركة المصرية لنقل الكهرباء.