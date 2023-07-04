كل ما تريد معرفته عن السيارات الأكثر مبيعا فى يناير وفبراير الماضى

كتبت : أماني سمير

ذكر أخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " أن ماركة " نيسان" استطاعت أن تتصدر مبيعات سيارات الركوب الملاكي في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 29.7% مسجلة نحو 2288 مركبة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2023 .

وجاء فى المرتبة الثانية ماركة " شيري " بحصة سوقية 19.7% بإجمالى 1513 مركبة ، وفى المركز الثالث " بي واي دي " بنسبة 9.9% بنحو 758 وحدة خلال نفس الفترة .

وفي المركز الرابع جاءت ماركة " تويوتا " بحصة سوقية 9.3% بواقع 715 وحدة ، وحلت ماركة " كيا " المركز الخامس بنسبة 5.2% بواقع 400 مركبة .

وفى المرتبة السادسة حصلت ماركة " إم جي " علي حصة سوقية 4.7% محققة بيع 363 مركبة ، تلتها ماركة " هيونداي " في المركز السابع بنسبة 3.2% بنحو 247 وحدة ، و فى المرتبة الثامنة ماركة " رينو " بحصة سوقية 2.8% مسجلة بيع 216 سيارة .

أما ماركة " ميتسوبيشي " فقد حصلت على المركز التاسع بنسبة 2.8% بواقع 213 مركبة ، وحصدت ماركة " ستروين " على المركز العاشر بواقع 210 مركبات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين .