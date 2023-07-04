كشف حساب أبرز مشروعات واتفاقات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال عام

كتب: مدحت عادل

استطاعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تلعب دورا كبيرا في خطط التحول إلى أكبر منطقة اقتصادية في مصر والمنطقة، بفضل الجهود التي بذلتها المنطقة برئاسة وليد جمال الدين والفريق المعاون له خلال العام المالي المنتهي 2022/2023.

وتعرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قائمة بأبرز المشروعات والاتفاقات التي تم إطلاقها خلال العام وفقا لما يلي:

• مذكرة تفاهم مع شركة تويوتا تسوشو (Toyota Tsusho) اليابانية في إطار التعاون المستمر بين المنطقة الاقتصادية والجانب الياباني لاستقطاب المزيد من المشروعات اليابانية داخل المنطقة.

• عقد إنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة لصالح "موانئ دبي العالمية" على مساحة 300 ألف متر مربع، باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليون دولار وتوفر 600 فرصة عمل.

• تدشين مشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 10 جيجا وات/ساعة سنويًّا في مصنع جوشي المتخصص في صناعة الفايبر جلاس، ويعد هذا المشروع هو شراكة واعدة بين مصنع جوشي وشركة إنارة كابيتال الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والتي تعد أحد شركاء المنطقة الاقتصادية في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

• توقيع اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية بشأن تطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة بإنشاء مركز لوجيستي على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالسخنة ومركز آخر بمساحة 100 ألف متر مربع في شرق بورسعيد، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار على أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى للمشروع بالمنطقتين على مساحة 25 ألف متر مربع لكلا المنطقتين، ليدخلا حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام الجاري.

• إطلاق أولى مشروعات إنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الخاص بتحالف شركات مصر للهيدروجين الأخضر وفرتيجلوب وسكاتك النرويجية، لإنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة 100 ميجاوات من المحللات الكهربائية، يتم تدعيمها بنحو 260 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معاً؛ لإنتاج 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة ولإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، ويوفر نحو 100 فرصة عمل، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار.

• توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومؤسسة السويدي إلكتريك وبنك مصر لإنشاء أكاديمية للتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني والتقني للعمالة الفنية وتأهيلها للعمل بالمشروعات الصناعية المقامة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، بتكلفة استثمارية تبلغ 45 مليون جنيه، حيث يتم تمويل المشروع مناصفةً بين بنك مصر ومؤسسة السويدي الكتريك.

• توقيع مذكرة تفاهم مع شركة etadweer، إحدى الشركات المتخصصة في تدوير المخلفات الإلكترونية، لتوفير منصة للتداول لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية بطرق آمنة ومناسبة بما يتوافق مع القواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.

• توقيع اتفاق إطاري مع شركة ليبراكربون، بهدف إصدار شهادات أو سندات أو أي منتج أخر قابل للبيع والشراء يتم إصداره لصالح أفراد أو شركات نتيجة لمشروعات أو أنشطة تساهم في المحافظة على البيئة وحمايتها وتحقيق الاستدامة في المجال البيئي والاجتماعي.

• إطلاق تشغيل خط الإنتاج الجديد للألياف الزجاجية "فايبرجلاس" لمصنع جوشي بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويًّا.