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كبسولة قانونية.. هل إخفاء المسروقات يعرضك للحبس؟

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:00 م
كبسولة قانونية.. هل إخفاء المسروقات يعرضك للحبس؟ سرقة منزل- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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نص القانون على عدد من العقوبات في جريمة السرقة، ومن بينها الاشتراك في الجريمة.
 
فنصت المادة 44 مكرر، في قانون العقوبات، أن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
 
ونصت المادة أيضا أنه إذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
 
كما نصت المادة 44 أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغراماتم يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.

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