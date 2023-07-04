فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة غدا لصيانة المحولات

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .
واكد بيان من مركز العمليات، أنه سيتم فصل التيار عن مناطق سكن جراند، مصر للطيران، الغردقة للخدمات، سونستا أن، تموين الطائرات، وأمارة المطار، ومنطقة أبو عشرة، وذلك غدا الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا ، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة غدا لصيانة المحولاتالثلاثاء، 04 يوليو 2023 01:06 م
قطع الكهرباء -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .
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أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .
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