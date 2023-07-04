فتاة تلحق بوالدتها بعد يومين من تعرضهما لحادث تصادم بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لفظت فتاة عمرها 19 سنة أنفاسها الأخيرة، اليوم؛ وذلك بعد يومين من مصرع والدتها وإصابة 5 آخرين بينهم طفلتين بإصابات متنوعة ما كسور وسحجات وكدمات، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة بهم بطريق " السماعنة - فاقوس" نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بعدد من الأشخاص بطريق" السماعنة- فاقوس" نطاق مركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع " مرفت حسن محمد " 45 سنة ربة منزل، مقيمة شارع الإنتاج فاقوس، وإصابة كل من نجلتها" اروى على عبد الحميد " 20 سنة بكسر بالساق اليمنى واشتباه نزيف بالمخ وكسر بالعمود الفقرى، والتى توفيت اليوم، فيما كان قد أصيب فى الحادث كل من " أمانى إسماعيل على" 35 سنة اشتباه نزيف وجرح بالجبهة، و" نادية حسن احمد" 38 سنة كسر بالقدم اليسرى، و" روفان صلاح" 8 سنوات كسر بالقدم اليسرى، و" شروق السيد إبراهيم" 16 سنة كسر بالحوض، وسحجات وكدمات و" جنى السيد " 12 سنة مصابة بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف، ونقل الجثمان والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى، لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم تحويل المصابة الاولى إلى مستشفى الأحرار التعليمى، لكنها فارقت الحياة بعد يومين متأثرة بإصابتها.

وتبين من التحريات أثناء قيام شاب 19 عاما، بقيادة سيارة ملاكى بسرعة جنونية وبرفقته صديقيه، اصطدم بالمصابين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ عليه وعلى السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين قيادته بدون رخصة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.