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غياب 92 طالبا بامتحان الاستاتيكا فى القليوبية ونقل ملاحظ للمستشفى

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:57 م
غياب 92 طالبا بامتحان الاستاتيكا فى القليوبية ونقل ملاحظ للمستشفى طلاب الثانوية العامة
القليوبية إبراهيم سالم

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كشفت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، تقريرا حول امتحان مادة الاستاتيكا، والتي أداها طلاب شعبة العلمي رياضيات، اليوم الثلاثاء، غياب 92 طالب وطالبة عن أداء امتحان اليوم، من إجمالي عدد طلاب شعبة العلمي رياضيات، والبالغ عددهم 6988 طالب وطالبة.

كما أوضحت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، إصابة ملاحظ بالامتحانات، بمدرسة دملو الثانوية، التابعة لإدارة بنها التعليمية، بحالة إعياء، وجرى نقله لمستشفى كفر شكر التخصصي، وحالته في تحسن الآن.

وأوضح طلاب الثانوية العامة في القليوبية، شعبة العلمي رياضة، اليوم الثلاثاء، أن امتحان مادة الاستاتيكا كان يحتاج لوقت أكثر من ساعتين، بسبب 3 أسئلة كانت تحتاج للتفكير في الحل، مؤكدين أن الامتحان في مجمله "سهل ممتنع"، وهو ما رسم الفرحة على وجوه الطلاب بعض الشئ.

وأدي طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، امتحان مادة الاستاتيكا للشعبة العلمية الرياضية، ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضي الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدي 48516 طالب وطالبة الامتحانات، مقسمين إلي 27583 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.

وأكدت، علي جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتي يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبي الثانوية العامة هذا العام .

وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.

 


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