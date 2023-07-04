عمدة موسكو: توجيه الرحلات الجوية من مطار فنوكوفا إلى مطارات أخرى

وكالات

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الثلاثاء، أنه بهدف ضمان أمن الطائرات تم توجيه الرحلات الجوية من مطار فنوكوفا إلى مطارات أخرى وذلك إثر هجوم بمسيرات تم التصدي له بضواحي العاصمة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال عمدة موسكو "اليوم، وقعت محاولة أخرى لشن هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، في منطقة (موسكو الجديدة) وضواحي موسكو، تم صد الهجمات من قبل أنظمة الدفاع الجوي، وتم تحييد جميع الطائرات المسيرة التي تم اكتشافها، ولأسباب أمنية، تم إعادة توجيه بعض الرحلات الجوية مؤقتا من مطار فنوكوفو حتى الساعة 8:00 صباحا".

وأكد عمدة موسكو أن محاولة الهجوم بطائرات مسيرة لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت لاحق أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية أن مطار فنوكوفو، الذي فرض قيودا على استقبال الطائرات والإقلاع منه صباح الثلاثاء، استأنف العمل بشكل اعتيادي.