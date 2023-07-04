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طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان مادتى الصرف والإنشاء

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 02:00 ص
طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان مادتى الصرف والإنشاء امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى اليوم طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحانهم بمادتى الصرف والإنشاء، حيث تستمر الامتحانات حتى الساعة الواحدة والنصف  ظهرا.

يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771 ، ومن البنين 56287 طالبا، والفتيات 34484 فتاة، ومن القسم العلمي من البنين 27435 طالبا، والفتيات 23303، بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

ومن تعليمات إدارة الامتحانات أنه يحظر إجبار أي طالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المخصص لامتحان المادة حتى وإن كان الطالب متواجدا في اللجنة بمفرده أو سحب ورقة إجابته حال ضبطه بالغش والاكتفاء بتحرير المحضر اللازم لذلك.

ويحظر خروج الطالب قبل نصف وقت اللجنة إلا في حالة خروجه بالإسعاف بسبب سوء حالته الصحية ويشترط حال خروجه سحب ورقة الإجابة قبل خروجه وترسل مع أوراق اللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير بذلك.

كما  يحظر على أي ملاحظ استكمال بيانات أي طالب بخط يده، و يحظر على الطلاب الإجابة بقلم مخالف للقلم الأزرق الجاف، كما يحظر إرسال أي مضبوطات الغش (موبايل أو سماعات أو خلافه) إلى لجنة النظام والمراقبة ويكتفى بالتقارير والمحاضر،و يحظر تفتيش الفتيات من خلال أي عضو من أعضاء اللجنة أو أمامه أيا كانت مسئوليته ويقتصر ذلك على من يكلفه رئيس اللجنة من العضوات المنتدبات أو إحدى وكيلات اللجنة إن وجد.

 

ويحظر قيام أي أحد مهما كانت مسئوليته سحب كراسة إجابة الطالب أثناء عقد الامتحان لأي سبب من الأسباب، كما يحظر امتحان الطالب المعاق تحريريًا في المواد المقررة شفهيا فقط.


قطاع المعاهد الأزهرية

الثانوية الازهرية 2023

الثانويه الازهريه 2023

الثانوية الأزهرية

اليوم السابع بلس



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