طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: امتحان الاستاتيكا كان بحاجة لوقت أطول

القليوبية إبراهيم سالم

أوضح طلاب الثانوية العامة فى القليوبية، شعبة العلمى رياضة، اليوم، الثلاثاء، أن امتحان مادة الاستاتيكا كان يحتاج لوقت أكثر من ساعتين، بسبب 3 أسئلة كانت تحتاج للتفكير فى الحل، مؤكدين أن الامتحان فى مجمله "سهل ممتنع"، وهو ما رسم الفرحة على وجوه الطلاب بعض الشئ.

وأدى طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، امتحان مادة الاستاتيكا للشعبة العلمية الرياضية، ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء فى محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضى الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدى 48516 طالبا وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة فى مختلف محافظة القليوبية.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة فى جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الامتحانية.

وأكدت، على جاهزية الاستراحات فى جميع الإدارات التعليمية والتى يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبى الثانوية العامة هذا العام.

وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.