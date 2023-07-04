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ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:46 م
ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
كتب الأمير نصرى

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قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع، بينها جلستان مطولتان لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.
 
وأضاف خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك 113 قضية موزعة على جميع اللجان، نوقش خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو 60 قضية.
 
وذكر رشوان أن هناك عددا من القضايا تم التوافق عليها، أكثر من المتوقع، مثل الوصاية على المال، وإنشاء مفوضية لتجريم التمييز، وقانون للتعاونيات، وقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهناك اتفاق على وجوده لكن هناك نقاش مستمر حول صلاحياته.
 
ولفت إلى أن جميع اللجان تناقش الآن، في جلسات مصغرة، القوانين التي حصلت على توافق الجميع، بوجود أصحاب المقترحات، للاتفاق على التفاصيل البسيطة الباقية في القوانين، فعلى سبيل المثال مناقشة النظام الانتخابي سيكون حاضرا فيها ممثلون عن أصحاب الرأي القائل بالقائمة النسبية، والقائمة المطلقة، والنظام الفردي.

ضياء رشوان

المنسق العام للحوار الوطني

مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

اكسترا نيوز



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