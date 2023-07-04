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ضياء رشوان: الحوار الوطني أعاد روح ثورة 30 يونيو من جديد

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:46 م
ضياء رشوان: الحوار الوطني أعاد روح ثورة 30 يونيو من جديد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
كتب الأمير نصرى

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قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن قانون تداول المعلومات مهم لأمن المجتمع السياسي، وهناك نقاشات مع الأجهزة المعنية في بعض التفاصيل الفنية الخاصة بنوعية المعلومات المتداولة، وتاريخ سرية المعلومات.
 
وأضاف خلال استضافته في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه لا يهتم بالمشككين في جدية الحوار الوطني، ولا يعتبرهم موجودين، لأنهم بالفعل غير مشاركين، بينما المشاركون من المعارضة المصرية والحركة الديمقراطية يفحرون بمشاركة ممثليهم في الحوار الوطني عبر مواقع التواصل.
 
وذكر المنسق العام للحوار الوطني أن الحوار الوطني أعاد روح ثورة 30 يونيو من جديد، لأنه ضم جميع الأطياف والتيارات، وهو ما أصاب الجماعة الإرهابية بالصدمة، إضافة إلى أن المشاركين جميعهم متخصصون في المجالات التي شاركوا فيها، وبالتالي الخلافات بينهم هي خلافات حقائق، وليست خلافات سياسية.

ضياء رشوان

المنسق العام للحوار الوطني

مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

اكسترا نيوز



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