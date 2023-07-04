ضبط 1014 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر بحملات رقابية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 9600 رغيف بلدى و 1014 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر محملين على سيارات قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق مركز ههيا.

وقالت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، إن حملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة تمكنت أثناء مرورها أمام قرية صبيح من ضبط سيارة ربع نقل قادمة من مدينة الزقازيق محملة بكمية من الخبز البلدي المدعم مقدارها ( 9600 ) رغيف مجمعة بغرض بيعها في السوق السوداء لأصحاب المطاعم بمدينة الإبراهيمية ، وتم تحرير المحضر رقم 10196 لسنة 2023 جنح ههيا و تسليم الخبز المضبوط لمخبز شركة مطاحن شرق الدلتا الكائن بميدان الزراعة بالزقازيق لبيعه للمواطنين بموجب البطاقات الذكية .

وأضافت فى بيان لها: "كما تمكنت الحملة أثناء مرورها أمام عزبة مختار بك بنطاق مركز ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من زيت الطعام مجهول المصدر مقدارها ( 89 ) كرتونة أنواع مختلفة ، باجمالي كمية مقدارها ( 1014 ) زجاجة سعات مختلفة ، وتم تحرير المحضر رقم 10201 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات بأحد المخازن بمدينة ههيا علي ذمة المحضر".

وفى سياق متصل، تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق صبيح / الشبراوين من ضبط ( 4 ) كراتين مستحضرات تجميل، بداخلها (48 ) عبوة كريم و( 48 ) عبوة معطر مجهولة المصدر بإجمالي ( 96 ) عبوة ، سعة العبوة الواحدة ( 250 ) ملليلتر ، وتم تحرير المحضر رقم 10202 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات بمقر الادارة علي ذمة المحضر.