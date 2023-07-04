صيدلة عين شمس أول كلية تحصل على الاعتماد من المجلس الأمريكى للتعليم الصيدلى

كتب محمود راغب

حصلت كلية الصيدلة جامعة عين شمس على الاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد الأمريكى للتعليم الصيدلي (ACPE) لبرامجها الجامعية، حيث تعد جامعة عين شمس أول جامعة حكومية بمصر تحصل على هذا الاعتماد.

وأكدت الدكتورة أماني أسامة عميدة الكلية أن هذا الإنجاز الكبير هو شهادة على التزام الكلية بالتميز في تعليم الصيدلة ويضعها كمؤسسة رائدة في هذا المجال.

وتقدمت عميدة الكلية بالشكر والتقدير للإدارة العليا بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني و نواب رئيس الجامعة علي الدعم المتواصل للكلية.

جدير بالذكر ان اعتماد ACPE الأمريكى هو اعتراف مرموق وعملية صارمة تعمل على تقييم جودة وفعالية المناهج والبرامج بكلية الصيدلة؛ حيث يضمن الإعتماد استيفاء الكلية أعلى المعايير في المناهج الدراسية ومؤهلات أعضاء هيئة التدريس والمرافق والموارد والخدمات الطلابية والنتائج التعليمية ويؤكد هذا الاعتراف على مدي تقديم الكلية تجربة تعليمية متميزة للطلاب وتوفير تعليم استثنائي وتحسين مستمر يهيئ الطلاب لمهن ناجحة في الصيدلة.

كما يعزز هذا الإعتماد سمعتها في مجتمع الرعاية الصحية ، ويفتح فرصًا جديدةللخريجين ، ويعزز مكانة الكلية كمؤسسة رائدة في تعليم الصيدلة، كما يسلط هذا الإعتماد الضوء أيضًا على جودة أعضاء هيئة التدريس ، وهم خبراء في مجالاتهم وملتزمون بالتعليم والبحث والإرشاد.